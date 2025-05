Visuliazação: 0

Isaque Silva Gomes, 24, Felipe Reis, 24, e Marcos Henrique da Silva Lima, 18, foram presos na noite desta segunda-feira (6), suspeitos de balear um idoso de 65 anos durante um assalto no bairro Redenção, zona centro-oeste de Manaus. A matéria é do AM Post.

A vítima, identificada apenas como Eros, foi atingida na região abdominal e socorrida em estado grave ao Hospital 28 de Agosto, onde passou por cirurgia de emergência.

De acordo com informações da polícia, após cometerem o crime, os suspeitos fugiram em um carro branco. A fuga terminou na comunidade Riacho Doce, zona norte da capital, onde o trio perdeu o controle do veículo e sofreu um acidente. Eles foram detidos e levados ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).