A Polícia Federal (PF), por meio da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (SENAD), informa que realizará no dia 22 de maio, às 9h, O Leilão Eletrônico, do tipo maior lance, de bens apreendidos em operações policiais, incluindo carros, embarcações e madeiras.

O leilão será conduzido de forma totalmente online, por meio do site do Leiloeiro Público Oficial: www.norteleiloes.com.br.

Mais informações sobre os lotes disponíveis, condições de participação e edital do leilão podem ser consultadas diretamente no site do leilão.

Segundo a PF, a visitação pública dos lotes ocorrerá até o dia 22 de maio.