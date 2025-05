Dupla é presa por sequestro e extorsão de R$ 70 mil de empresário em Manaus

Visuliazação: 0

Emílio Antony Silva Mangueira de Assis, de 19 anos, e Luciano Ferreira Siqueira, de 25 anos, foram presos no último fim de semana, suspeitos de participação no sequestro relâmpago de um empresário, de 49 anos, em Manaus. O crime ocorreu no dia 17 de fevereiro deste ano, no bairro Santa Etelvina, zona Norte da capital amazonense. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), nesta terça-feira (06/05).

A delegada Roberta Merli, titular do 26º Distrito Integrado de Polícia (DIP), disse que a vítima foi abordada por quatro homens em outro veículo.

“Ele foi retirado à força do seu veículo e colocado no carro dos sequestradores, enquanto um dos comparsas assumia o volante do carro da vítima para seguir o grupo. O empresário foi mantido em cárcere privado por cerca de duas horas e levado até um ramal no bairro Tarumã-Açu, também na zona Norte”, contou a delegada.

No cativeiro, os criminosos exigiram um valor inicial de R$ 100 mil para libertar o empresário. No entanto, após negociação, a quantia extorquida foi reduzida para R$ 70 mil, paga em espécie.

“O dinheiro foi retirado pela esposa da vítima, que entregou a quantia em um ponto combinado com os sequestradores. Mesmo assim, o empresário ainda ficou com os sequestradores por mais 1 hora após o pagamento”, revelou a delegada responsável pelo caso.

Segundo a polícia, embora não tenha sofrido agressões físicas, o empresário foi submetido a intensa tortura psicológica. “Ele foi ameaçado de morte a todo momento por esses criminosos. Inclusive, no momento em que ele desce do carro para ser liberado, os sequestradores ordenaram que ele corresse, pois atirariam nele pelas costas, colocando a vítima em estado de pânico”, relatou a delegada.

Suspeito confessa o crime

Emílio Antony foi preso na sexta-feira (02/05), enquanto o comparsa Luciano teve o mandado de prisão cumprido no sábado (03/05). Ainda de acordo com a delegada Roberta Merli, um dos presos confessou participação no crime e revelou à polícia que um novo sequestro já estava sendo planejado pelo grupo. O outro negou envolvimento, apesar das provas reunidas durante a investigação.

Repasse de informações

A investigação da Polícia Civil aponta ainda que os sequestradores tinham informações privilegiadas sobre a rotina financeira da vítima, o que levanta a hipótese de que o crime foi facilitado por alguém do círculo próximo ao empresário.

“Nesse tipo de crime, geralmente temos alguém que repassa a informação de que o empresário teria essa quantia. Em 99% das vezes, são pessoas de confiança das vítimas. Por isso, alertamos comerciantes e empresários para ter cuidados com transações e grandes valores e ficar atento a quem está à sua volta, principalmente no ambiente de trabalho”, alertou a delegada.

Suspeitos procurados pela Polícia Civil – Foto: Divulgação

As buscas agora se concentram na localização de outros dois suspeitos, identificados como Lucas Wellington da Cunha Castro e Rahniel da Cunha Serrão, que estariam diretamente envolvidos no sequestro. A polícia também apura quem pode ter repassado informações sobre o patrimônio da vítima aos criminosos.

Informações sobre o paradeiro dos suspeitos podem ser repassadas por meio dos contatos (92) 3667-7626 ou 181. O sigilo da fonte é garantido.