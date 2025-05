Visuliazação: 0

Um trágico acidente durante uma corrida da Superbike Britânica no circuito de Oulton Park, na Inglaterra, resultou na morte de dois pilotos e deixou um terceiro gravemente ferido. A colisão ocorreu logo na largada, na primeira curva da pista, levando à interrupção imediata da competição. Os pilotos que perderam a vida foram identificados como Owen Jenner, de 21 anos, que sofreu uma lesão crítica na cabeça, e Shane Richardson, de 29 anos, que apresentava ferimentos graves no peito. Apesar dos esforços médicos, ambos não conseguiram sobreviver. O piloto que ficou ferido, Tom Tunstall, de 47 anos, está em recuperação após ter sofrido lesões nas costas e no abdômen.

Entre os outros competidores envolvidos no acidente, oito não necessitaram de atendimento médico, com alguns apresentando apenas ferimentos leves. A gravidade do incidente levou à decisão de cancelar a corrida, conforme anunciado pela organização do evento. As causas do acidente estão sendo minuciosamente investigadas por diversas entidades, incluindo o Conselho de Controle de Corridas de Circuito de Motocicletas, a MotorSport Vision Racing, além do médico legista e da polícia do condado de Cheshire.

