Um nigeriano de 37 anos, não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante nessa segunda-feira (05/05) com 58 quilos de cocaína. O material está avaliado em mais de R$ 4,3 milhões. A operação foi realizada por policiais civis do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), no bairro Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus.

A investigação, que durou cerca de cinco meses, revelou que o suspeito utilizava caixas metálicas com fundo falso para esconder os entorpecentes que seriam enviados para estados do sul e sudeste.

“Esse suspeito estava se preparando para enviar uma nova remessa de cocaína. Para disfarçar o conteúdo ilícito, ele colocava as drogas no fundo falso das caixas e, por cima, ferramentas como alicates, tesouras e chaves, de forma a disfarçar o conteúdo”, explicou o delegado Mário Paulo, diretor do DRCO e responsável pelas investigações.

Com base nas provas reunidas, foram solicitadas a prisão preventiva do investigado e quatro mandados de busca e apreensão, que foram cumpridos simultaneamente.

“Um dos mandados foi cumprido em um galpão localizado na rua Belo Horizonte, bairro Aleixo, onde o nigeriano foi preso com os 58kg da droga. Os outros mandados foram cumpridos no apartamento do suspeito, localizado no condomínio Gran Prix, bairro Parque 10, em um segundo galpão na Avenida das Torres, onde foi encontrado mais 1 quilo de entorpecente, e e em outro apartamento”, revelou o delegado.

Peça-chave do tráfico

Ainda segundo o diretor do DRCO, o homem preso era “peça-chave” em um esquema de tráfico interestadual de drogas. Além disso, o nigeriano já havia sido preso pela mesma prática criminosa, em 2016.

“O suspeito era responsável por transportar os carregamentos de cocaína escondidos nessas caixas metálicas com fundo falso. Esse nigeriano utilizava documentos falsos e era foragido da Justiça de São Paulo. Ele confessou que, em 2016, foi preso por tráfico de drogas pela Polícia Federal naquele estado, sendo condenado a uma pena de 16 anos de prisão. Após ser colocado em liberdade condicional, ele fugiu aqui para o Amazonas, onde continuou suas atividades criminosas”, revelou delegado Mário Paulo.

O suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Ele passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça do Amazonas, devendo responder também por uso de documentos falsos e pela sua condição de foragido da Justiça de São Paulo.

Agora, as investigações do DRCO prosseguem com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos no esquema de tráfico interestadual e rastrear o destino final da grande quantidade de cocaína apreendida.