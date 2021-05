5 / 5 ( 1 voto )

A Prefeitura de Barcelos, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Creas (Centro de Referência Especializada de Assistência Social), alerta à sociedade sobre o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

A psicóloga Luciana Cabral Corrêa , coordenadora do CREAS, com as parcerias do Ministério Público e Conselho Tutelar, estiveram na data de hoje, 13 de Maio, na Rádio Rio Negro FM, para divulgar e sensibilizar a sociedade barcelense a respeito da Campanha do Combate ao Abuso e a Exploração Sexual contra crianças e adolescentes, que reflete muito nas vivências do município.

A abertura da Campanha será dia 14 de maio as 17h30 na Praça Municipal Presidente Médice. Além de ações de parceira com o Conselho Tutelar para o dia 18 de maio, que finalizará o dia oficial com uma caminhada às 17h. Respeitando o decreto neste estado pandêmico.

DENÚNCIAS

Qualquer pessoa que tiver conhecimento de casos de abusos e a exploração sexual de criança e adolescentes pode denunciar através dos seguintes números: (97) 99151-1421/ (92) 98442-9633/ (97) 98405-2198 (Conselho Tutelar), (92) 98519-1919 (Creas), ou ainda pelo Disque 100, que é um serviço de proteção de crianças e adolescentes com foco em violência sexual, vinculado ao Programa Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes.