A Engenharia do Exército Brasileiro concluiu os trabalhos de instalação de dez módulos de geração de energia solar no 5º Pelotão Especial de Fronteira (5º PEF), localizado em Maturacá (AM), na região conhecida como Cabeça do Cachorro.

Os módulos instalados atenderão a nove imóveis funcionais do Exército – próprios nacionais residenciais – e ao grêmio dos cabos e soldados do 5° PEF. A finalidade dos módulos é proporcionar geração de energia elétrica para os militares e seus familiares, particularmente no período noturno.

Os trabalhos foram conduzidos no contexto da Operação Poraquê, em consequência do esforço integrado do Comando Militar da Amazônia (CMA), 12ª Região Militar (12º RM), 2° Grupamento de Engenharia (2º Gpt E), 2ª Brigada de Infantaria de Selva (2ª Bda Inf Sl) e do sistema de Engenharia do Exército. A equipe que atuou na instalação foi chefiada pelo Segundo-Tenente Marcelo Quirino de Souza e constituída pelos Terceiros-Sargentos Jonatas Simplício Costa e Jonathas Lima Ribeiro e pelos Soldados Filipe Aparício de Souza, Zelilton da Silva Sabino e Jocimar Moreira Dias.

Fonte: Exército Brasileiro