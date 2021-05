5 / 5 ( 1 voto )

Os colombianos Carlos Daniel Fray Rabelo, 33, e Gonzalo Narvaez Yucuna, 23, foram presos, nesta quarta-feira, 12/5, com 600 Kg de maconha do tipo skunk. A droga, de acordo com a diretora-adjunta do Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc) Tamara Albano informou que o carregamento, avaliado em cerca de R$ 5 milhões, foi encontrado escondido em uma área de mata em Novo Airão (a 115 quilômetros de Manaus).

A operação deflagrada pelo Denarc apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), Grupo Especial de Força Resgate e Assalto (Fera) e 77ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Novo Airão, foi organizada após 20 dias de investigações. De acordo com Tamara, os policiais começaram a investigar depois de terem recebido uma denúncia de que um carregamento oriundo da fronteira iria ser enviado para localidade e tinha como responsáveis dois colombianos.

Nesta quarta-feira, durante acompanhamento, os policiais localizaram os dois colombianos em um flutuante na Comunidade do Acajatuba. Os suspeitos ainda tentaram fugir, mas acabaram detidos. Após a detenção, a dupla confirmou que estava guardando o entorpecente e levou as equipes ao local. A droga foi localizada escondida numa outra comunidade identificada como Paraná do Pauatu.

No local, foram encontradas 16 sacas com entorpecentes que totalizaram 600 kg. Todo o entorpecente foi avaliado em cerca de R$ 5 milhões. Os dois presos foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico e ficarão em Novo Airão à disposição da Justiça.

