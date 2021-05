Barcelos (AM) – No dia 4 de maio de 2021, dois pelotões do 3º Batalhão de Infantaria de Selva, subordinado à 2ª Brigada de Infantaria de Selva, deslocaram-se para São Gabriel da Cachoeira para integrar o efetivo previsto na Operação Amazônia 2021 na região da “Cabeça do Cachorro”.

Dessa forma, a 2ª Brigada de Infantaria de Selva apoiará a 1ª fase da maior operação de defesa externa já realizada pelo Comando Militar da Amazônia.

Módulo de apoio e militares chegam em São Gabriel da Cachoeira para a Operação Amazônia: No dia 2 de maio, o Ferry Boat “Fortaleza de Marabitanas“, que iniciou seu deslocamento em Manaus (AM) no dia 25, atracou no Porto do 2º Batalhão Logístico de Selva, onde ocorreu o desembarque de tropas e meios de emprego militar para a Operação Amazônia 2021 – 1ª Fase.