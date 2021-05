5 / 5 ( 3 votos )

Em alusão ao dia 18 de maio, data escolhida nacionalmente para o combate ao abuso e à exploração sexual contra crianças e adolescentes, o Ministério Público do Amazonas (MPAM), por meio da Promotoria de Justiça de Barcelos, realizou um importante Projeto denominado “Colorindo em defesa da infância”.

Tal projeto, de inciativa da Dra. Karla Cristina, consistia na participação das escolas estaduais em um miniconcurso, para a criação de um mural na residência oficial do Ministério Público, no município.

O mural foi batizado como "ARTCOMBAT - PAREDAO 18" e criado por um grupo de alunos da escola São Francisco de Salles, que sob a coordenação da professora Marcia Cristina Sales foram os contemplados para a execução dos trabalhos de desenho e pintura.

A Promotoria de Justiça de Barcelos, contou com a participação de órgãos parceiros, os quais a Secretaria Municipal de Assistência Social, através do CREAS, CRAS e dos programas de Infância e Juventude; a Secretaria Municipal de Educação, através dos profissionais da Rede municipal de ensino; do Conselho tutelar; Coordenadoria da rede estadual de educação; Câmara Municipal de Barcelos, contando com a presença dos Vereadores Marlos Monteiro, Raycka Lacerda e Josias Benfica e Guarda Civil Municipal.

Todos unidos para conscientizar a sociedade sobre a necessidade e formas de combate ao abuso e à exploração sexual cometidos contra crianças e adolescentes.

A arte, produzida pelos próprios alunos, transmite a necessidade de que sejam protegidos desse mal, para viverem uma vida digna e feliz. No final, os presentes, adultos e crianças, foram convidados a marcar suas mãos na parede como ato de apoio e compromisso da população barcelense em defesa da causa.

