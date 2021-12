5/5 - (1 vote)

O prefeito Edson Mendes, anunciou nesta segunda-feira (06), que o município de Barcelos, não realizará o Festival do Peixe Ornamental de Barcelos 2022, evento tradicionalmente realizado na última semana de Janeiro. O anúncio foi feito em sua rede social na companhia do presidente do Peixe Acará-Disco -Chiquinho do Acará e do Guinho Martins do Peixe Cardinal.

A justificativa para o cancelamento foi o “cenário de incertezas provocado neste momento pela Covid-19, com o surgimento da nova variante Omicron”. A estimativa de público para o evento é de mais de 3 mil visitantes, o que, segundo a prefeitura, não permite a realização do Festival com segurança para com os cidadãos barcelenses e turistas.