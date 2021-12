Avalie o post

Os dois primeiros casos da variante do coronavírus, ômicron, foram confirmados no Brasil no dia 30 de novembro. Um levantamento feito com base nos quatro dias anteriores ao anúncio e nos quatro posteriores mostram que a procura por vacinas aumentou 35% no Amazonas.



De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado (FVS/AM), entre os dias 25 e 29 do mês passado foram aplicadas 61.661 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Amazonas. Depois, no intervalo entre 1º e 4 de dezembro foram 83.493.

O maior aumento foi na procura por segunda dose, que cresceu 68,37%. Em relação à dose reforço houve aumento de 38,3% e a busca por 1ª dose diminuiu 17%.

O impacto da confirmação da nova variante na vacinação foi ainda mais exponencial quando são analisados os números nacionais.

Nos quatro dias que antecederam a confirmação dos dois primeiros casos da ômicron, entre 25 e 29 de novembro, foram aplicadas 2.718.797 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o País, sendo 391.735 de 1ª dose, 1.540.708 de 2ª dose e 786.354 de reforço.

Depois do dia 30, nos quatro dias entre 1º e 4 de dezembro foram ministradas 4.849.929 aplicações, sendo 669.946 de 1ª dose, 2.856.431 de 2ª dose, e 1.323.552 reforço.

Ou seja, houve aumento geral de 78,3% na procura por imunização, com busca 71% maior por 1ª dose, 85,39% maior por 2ª dose e 68,3% maior pela dose reforço.

Bruno Elander – Rádio Rio Mar

Foto: Roberto Carlos/Secom e Bruno Zanar/Secom

