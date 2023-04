Sidney da Rocha Firmino, 52, está sendo procurado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). Ele é o terceiro suspeito de envolvimento na morte do motorista de ônibus, Luís Pinheiro Alves, 59.

O crime ocorreu no dia 7 de novembro de 2022, no conjunto Ouro Verde, bairro Coroado, zona leste de Manaus. O motorista saía de casa na madrugada do crime para ir ao trabalho quando foi abordado e morto a tiros.

Nesta quarta-feira (29), foram presos Dinorah Belém Pinto Alves, 59, esposa da vítima há 28 anos, e Lucas Lima da Fonseca, 25. Eles são apontados como mandante e autor, respectivamente. A mulher foi presa no momento em que se apresentou n DEHS e o homem durante diligências no bairro Jorge Teixeira.

De acordo com a delegada Deborah Barreiros, adjunta da DEHS, Dinorah foi quem arquitetou o crime. A mulher, que tinha um caso extraconjugal, pagou R$ 1.500 para Lucas executar Luís.

À polícia, Lucas confessou o crime e revelou que conheceu Dinorah por meio de Sidney, que frequentava o mesmo terreiro que a esposa e o autor, quem teria intermediado a contratação e o pagamento.

Conforme a delegada, a motivação do crime seria, supostamente financeira, uma vez que a esposa tinha interesse em receber o seguro de vida de Luís, que estava prestes a se aposentar e receberia uma quantia de dinheiro significativa. Com o falecimento do motorista, Dinorah passou a ser pensionista do marido.

As desconfianças da participação de esposa no crime começaram após Dinorah resistir em ajudar nas investigações e apresentar versões contraditórias.

Denúncias

População pode denunciar no número da DEHS (92) 98118-9535, além do 181, disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). A identidade do informante será preservada. As denúncias também podem ser formalizadas presencialmente na DEHS, na Avenida Autaz Mirim, Jorge Teixeira.