Finalizando as celebrações do mês das mulheres, a OAB-AM, por meio da Comissão Permanente da Mulher Advogada, realiza, nesta sexta-feira (31/03), a “Expo Mulher: Hoje, elas são donas de Direitos”, uma mega feira, com mais de 50 expositores oferecendo serviços gratuitos. O evento é aberto ao público e acontecerá no Centro de Convenções Vasco Vasques, das 9h às 21h.

De acordo com o presidente da OAB-AM, Jean Cleuter Mendonça, é mais um trabalho importante para divulgar o trabalho da comissão pelas mulheres.

“A primeira Expo Mulher da OAB-AM tem a finalidade de realizar a divulgação do apoio e a defesa dos direitos da profissional da advocacia atuando na construção de pautas de apoio à mulher na sociedade”, explicou Jean.

Segundo a presidente da Comissão Permanente da Mulher Advogada da OAB-AM, Marlene Parisotto, o evento tem também o objetivo de fomentar a autonomia, a independência e o empoderamento feminino nos aspectos social, financeiro, empreendedorismo, motivacional e jurídico.

“Serão diversos serviços gratuitos oferecidos para as mulheres e toda a sociedade. Será a maior feira organizada por mulheres advogadas do Amazonas, então deixo aqui o meu convite para todos prestigiarem esse evento que está sendo feito com muito carinho e totalmente gratuito”, informou Marlene.

Serviços

Entre os serviços que serão oferecidos no evento renovação, adição e troca de CNH, marcação de exames de legislação e direção, 2ª via de habilitação, PID (permissão internacional para dirigir), solicitações de prontuários, plantão Fiscal sobre Imposto de Renda 2023; formalização do MEI; Modelos de Negócios; proposta e análise Crédito Rosa da Seas; proposta e análise de Crédito para Mulheres Empreendedoras AFEAM; orientação sobre Cadastro único; Atendimento Psicossocial; orientação sobre benefícios previdenciários do INSS; emissão de RG; Rede de Enfrentamento às Mulheres Vítimas de Violência; corte de cabelo, esmaltação, tranças, massoterapia, designer de sobrancelhas e muito mais.

Programação

A Expo Mulher também terá a participação de diversas artesãs e apresentações da cantora Ianeza Portela, Dj Carol Amaral e Banda Márcia Novo. Além disso, receberá área cultural com exposições de livros e materiais educativos e espaço Gourmet com comidas regionais.

Parceria

A OAB-AM firmou parcerias com órgãos públicos e empresas privadas. Entre eles estão a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), Secretaria Estadual de Assistência Social (Seas), Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (SEJUSC), Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam).

Além desses, também apoiam o evento o Processamento de Dados do Amazonas (PRODAM), Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (SEMASC), Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (SEMTEPI), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas (CRC Mulher), Manauscult, Amazonastur Corpo de Bombeiros do Amazonas, Procuradoria Especial da Mulher ALEAM, Rede de Ouvidorias, Construtora Capital, Faculdades Fametro, Santa Tereza e Uninorte, Premiar e Loc Eventos.