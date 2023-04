O cabo da Polícia Militar do Amazonas, João Marcos Torres dos Santos, de 39 anos, foi assassinado na madrugada desta quinta-feira (30). O crime aconteceu em um bar na Avenida Margarita, bairro Nova Cidade, zona Norte de Manaus, e foi gravado por câmeras de segurança das proximidades.

O crime aconteceu por volta das 2h. O presidente da Associação das Praças de Polícia e Bombeiro Militar do Amazonas, Igo Silva, informou que o cabo estava no local com um amigo para comemorar a promoção a sargento.

As imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que o cabo conversa com um homem. Uma mulher se aproxima e tenta falar com os dois, mas logo vai embora. Em seguida, o policial é abordado por dois homens que chegam atirando.

O policial militar ainda tenta pegar a arma da cintura para atirar, mas não consegue. Baleado, o policial cai no chão e um dos atiradores busca a arma da vítima.

O amigo do cabo, que tenta intervir no momento dos disparos, é agredido e baleado na perna.

O homem que conversava com o cabo se junta aos suspeitos e fogem em um carro e uma moto que estavam estacionados em frente ao bar.

O crime será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros.