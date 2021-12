5/5 - (1 vote)

A paróquia Santa Rita de Cássia, localizada na avenida Carvalho Leal no bairro da Cachoeirinha, foi construída no ano de 1941 pela Ordem dos Agostinianos Recoletos. Os Agostinianos ao chegarem no Brasil, foram se expandindo do Norte ao Sul do País; no Amazonas, em especial na Capital Manaus e nos interiores, de Lábrea, Pauini, Tapauá, e Canutama que hoje já faz parte da prelazia.



A Paróquia de Manaus, foi construída no início com a intenção de ser uma “casa de repouso” dos frades, mas com a necessidade da missão na Arquidiocese de Manaus, transformaram ela numa belíssima Paróquia, que nos dias de hoje já completa seus 80 anos de fundação.



Frei Jesus Mendonça, ressalta a história de Santa Rita, que também é considerada a padroeira das causas impossíveis e desesperadas.



Muitos amigos, familiares e devotos ajudaram na construção do templo e que nos dias de hoje sempre se orgulham em dizer que fizeram parte dessa história. Sua festa é celebrada no dia 22 de maio, e em Manaus sua procissão é conhecida como a Procissão das Rosas, que concentra em torno de 15 mil devotos no bairro para celebrar a festa da santa das causas impossíveis.

O arraial em comemoração aos 80 anos da igreja acontece no próximo sábado, a partir das cinco horas da tarde na Avenida Manicoré. No dia 18 de dezembro acontece uma ação social no centro pastoral, das 08 da manhã às 11 horas, com atendimentos e serviços gratuitos para a população.

Hiolanda Mendes – Rádio Rio Mar

Fonte