O Palmeiras decepcionou nesta quinta-feira, 5, ao ser eliminado pelo Boca Juniors, em pleno Allianz Parque, em confronto válido pela semifinal da Copa Libertadores da América. Após segurar um empate sem gols na La Bombonera, o Alviverde não conseguiu confirmar o favoritismo e caiu no torneio com mais de 40 mil torcedores no estádio. Após 1 a 1 nos 90 minutos, o goleiro Romero brilhou nos pênaltis, pegou as cobranças de Raphael Veiga e Gustavo Gómez, e o time argentino venceu por 4 a 2. O doloroso resultado confirma o pior momento da equipe palmeirense sob a batuta do técnico Abel Ferreira. Contratado no fim de 2020, o português já conquistou oito títulos (veja todos ao final da matéria) e se tornou ídolo da torcida. O comandante, entretanto, pode terminar o ano de maneira frustrante, caso não consiga reverter a situação no Brasileirão.

Abel Ferreira, é verdade, conseguiu levar o Palmeiras aos títulos do Campeonato Paulista e da Supercopa do Brasil no início de 2023. Nas principais competições desta temporada, entretanto, o lusitano vem colecionando resultados ruins. Antes de cair para o Boca Juniors, na Libertadores, o Palestra já havia decepcionado no Allianz Parque. Na Copa do Brasil, o time palmeirense caiu para o rival São Paulo, nas quartas de final, sendo derrotado nos dois jogos. Já no Brasileirão, o único torneio restante, a equipe treinada pelo lusitano está na quarta posição, com 44 pontos, oito a menos em relação ao líder Botafogo – restam 13 rodadas para o término da competição.

Depois do empate em La Bombonera, Abel Ferreira já havia falado sobre o mau momento e rebatido algumas críticas. Para o treinador, o elenco do Palmeiras é curto, sem opções para algumas reposições. “Quais opções? Você pode me ajudar? Vamos lá, me ajude! Também tenho muitas dúvidas, mas a minha função é escolher, acreditar no elenco que tenho”, respondeu o treinador, ao ser questionado sobre a improvisação de Mayke no ataque. Com poucos reforços, o técnico volta a comandar o Alviverde neste domingo, 8, diante do Santos, na Arena Barueri.

Títulos de Abel Ferreira no Palmeiras:

2 Libertadores da América (2020 e 2021)

1 Campeonato Brasileiro (2022)

1 Copa do Brasil (2020)

2 Paulistas (2022 e 2023)

1 Supercopa do Brasil (2023)

1 Recopa Sul-Americana (2022)