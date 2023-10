Evento ocorreu em parceria com as empresas Mectrol e Hiwin, e trouxe oportunidades de modernização para processos industriais

O Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT) promoveu, em parceria com as empresas Mectrol e a Hiwin, ao longo desta quarta-feira, 4/10, o Workshop ‘Soluções em Automação para a Indústria 4.0’. O encontro, que foi destinado a lideranças e porta-vozes do ramo fabril, visou a apresentação de oportunidades em termos de automação industrial para impulsionar projetos inovadores, em setores de pesquisa, plantas industriais, em especial na otimização de linhas produtivas e manufatura.

No decorrer das atividades, os representantes da Mectrol e Hiwin demonstraram as soluções disponíveis para uso em maquinários e computadores. A meta, de acordo com o CEO da Mectrol, Joaquim Mendes Junior, é expandir a área de atuação das marcas, com o apoio do INDT.

“Faremos 25 anos de fundação no ano que vem, e a gente tem uma capilaridade bem grande. Temos oito escritórios no Brasil, exportamos para América do Sul, e há dois anos nós abrimos a filial aqui de Manaus, com grande objetivo de atender a indústria. Sabemos que o polo amazonense aqui é muito grande. O INDT tem uma grande expertise na parte de inovação, então, a gente vai juntar as forças para poder crescer aqui na região”, destacou o CEO.

O Head de Negócios do INDT, Marx Menezes, enfatizou que esta parceria entre o Instituto e a Mectrol auxiliará no desenvolvimento de projetos e produtos pelo setor fabril. Além disso, Marx enfatizou que o INDT, por ser uma unidade filiada a Embrapii – Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, pode oferecer maior facilidade no acesso a recursos não reembolsáveis para empresas que superem seus desafios tecnológicos.

“A Mectrol e a Hiwin são empresas que têm atuação global, e elas buscaram no INDT uma parceria para o desenvolvimento de projetos de automação e que tenham foco na inovação. O objetivo é desenvolver projetos com foco em produtividade e eficiência para as empresas do polo industrial brasileiro e também apresentar para as empresas algumas linhas de fomentos reembolsáveis que podem chegar a 50% do valor do projeto”.

Ao fim do workshop, a equipe de especialistas e técnicos do INDT conduziu um tour com os convidados nas instalações e laboratórios do Instituto. Nesta oportunidade, foram apresentadas as ações voltadas para projetos com rede 5G, robótica e cibersegurança, por exemplo.

Uma dos participantes, a analista de Importação da Elgin, Joyciane Quintino, avaliou como positiva a presença no workshop.

“Ficamos atualizados sobre o mercado, principalmente no cenário que vivemos de constantes mudanças. Acredito que foi bem enriquecedor, não só para mim e para a minha área, mas aos demais que compareceram ao evento. Visitamos os laboratórios e nos identificamos com os maquinários [do INDT]. Foi uma novidade não só para mim, mas principalmente para o setor técnico da empresa, que percebi ter ficado bastante interessado em projetos futuros”, descreveu a participante.

