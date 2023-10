O líder do tráfico e maior pirata do Rio Amazonas, Roney Queiroz de Jesus, o “Chupa”, de 39 anos, morreu nesta quinta-feira (5) durante confronto com Policiais militares do 5º Batalhão de Polícia Militar do Amazonas (5º BPM) da Base Arpão, que cumpriam mandado de prisão contra ele, em Coari, a 650 km de Manaus.

Os policiais cumpriam a ordem de prisão expedida pela Justiça amazonense da Comarca daquele município, na Rua Padre Mário, número 1031, no bairro Chagas Aguiar, na Comunidade Cristo é Rei, quando foram recebidos a bala pelo traficante, que liderava os ataques contra navios de carga e passageiros que navegam pelo Rio Amazonas, na altura de Coari.

“Chupa” ainda foi socorrido e levado para o Hospital de Coari, onde não resistiu aos ferimentos a bala. Ele estava acompanhado de outros comparsas, que conseguiram fugir pela selva.

A operação para prender o líder criminoso foi liderada pelo comandante do 5º BPM, major Marks Jean, e o delegado da regional da Polícia Civil do Amazonas, José Barrada Junior.

Denominada de “Distribuição”, ação policial cumpriu outros 15 mandados de prisão em Coari, um em Manaus e outro em Tefé, além de 18 de busca e apreensão. A operação reuniu cerca de 40 policiais nos três municípios.

“Ao chegar no local os policiais foram recebidos com disparos de arma de fogo, que de imediato reagiram. O infrator era um perigoso traficante e pirata que atuava no município de Coari. “, disse Marks Jean.

Na casa onde estava “Chupa” e sua quadrilha os policiais apreenderam um revólver calibre32, duas espingardas e munições deflagradas. Todo o material foi levado para a delegacia Regional de Coari (10º DIP).

Vida de crimes

A última prisão de “Chupa” foi em 13 de fevereiro de 2021, após buscas na região de Coari, policiais da Operação Hórus/Vigia, integrada pela Base Fluvial Arpão e 5°BPM. Na ocasião, com eles foram escopetas, uma metralhadora, uma pistola e 1408 kg de maconha (ver na foto acima).

Interrogado pela polícia, ele indicou onde estavam as armas usadas em ataque a embarcações de passageiros e drogas roubadas de outros traficantes transportadas pela rota do Rio Amazonas até Manaus.

Ele levou os agentes até uma área rural de difícil acesso, em um lago, onde estavam drogas (30 tabletes de maconha) e um pequeno arsenal de armas, além de uma lancha com dois potentes motores 300HP, usada na abordagem dos barcos, alvos do traficante.

Depois da prisão e apreensão a equipe da Operação Hórus/Vigia foi surpreendida com novas informações de que nas proximidades do lago haveriam ainda mais drogas e armamento escondidos.

Após nova busca, foram localizados 53 tabletes de maconha tipo skunk, um telefone por satelite e mais uma metralhadora, calibre 380, uma pistola Taurus 380 e duas espingardas calibre 12.

Solto dois meses depois

“Chupa” foi solto dois meses depois por ordem do juiz da 1ª Vara da Comarca de Coari, Fábio Alfaia, que concedeu a liberdade ao traficante.

Segundo os agentes da Base Fluvial Arpão e do 5º BPM, o “Chupa” é um dos líderes da quadrilha que pratica roubo e tráfico de drogas nos rios da região do Médio Amazonas.

A quadrilha que ele faz parte atua de Coari até os municípios de Japurá e Jutaí, sendo responsável por tráfico de drogas e diversos outros crimes, ao longo dos rios desses três municípios.

