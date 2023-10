Os motoristas que transitam na região da bola do Produtor, no sentido do bairro São José para o Cidade de Deus, devem ficar atentos à alteração em parte da pista da avenida Autaz Mirim, mais conhecida como Grande Circular, a partir das 9h desta sexta-feira (6/10)

Parte das pistas dos dois sentidos da via está parcialmente interditada, pela Prefeitura de Manaus, com a instalação de tapumes visando a continuação das obras da construção do viaduto Rei Pelé, na rotatória do Produtor.

As interdições parciais irão atingir as pistas mais próximas do canteiro central.

Durante a operação, agentes de trânsito estarão nas imediações do local para orientar os motoristas quanto aos cuidados a serem tomados ao se aproximar do espaço parcialmente interditado. O IMMU destaca que neste momento não haverá alterações nas linhas de ônibus que atendem a avenida Autaz Mirim.

Avanço na obra

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), dá sequência a mais uma etapa de perfuração e concretagem das estacas que vão sustentar o complexo viário Rei Pelé, na rotatória do Produtor, zona Leste.

Essas estacas serão cravadas para dar apoio e ancoragem ao viaduto e às fundações que são os elementos estruturais com função de transmitir as cargas da estrutura ao terreno onde ela se apoia. As fundações são essenciais, fazem parte da infraestrutura da obra, pois é a responsável pela transmissão de cargas para o solo.

“Todos os procedimentos são acompanhados pela equipe técnica da Seminf para garantir a segurança dos trabalhadores e do trânsito na área, como determina o prefeito David Almeida que tem pedido celeridade na obra. Os locais perfurados passaram por um rigoroso estudo, que inclui a localização de interferências como redes de água e esgoto, fiação elétrica, torres de energia, telefonia e internet”, garante Madson Rodrigues, subsecretário de Obras Públicas da Seminf.

O complexo viário vai solucionar um dos maiores gargalos de congestionamento das zonas Leste e Norte, promovendo mais fluidez ao trânsito. A obra segue em ritmo acelerado e tem previsão de entrega para o mês de junho de 2024.