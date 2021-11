Avalie o post

Manaus – A família do sargento Lucas Ramon Silva Guimarães, morto em setembro deste ano, anunciou na manhã desta sexta-feira (12), uma recompensa para quem tiver informações sobre o pistoleiro que tirou a vida do militar. O pai do sargento se revoltou ao falar da forma brutal que o filho foi assassinado e sobre a soltura do casal, apontado como mandantes do crime.

“Não foi só um assassinato, foi uma execução por um motivo torpe. Nós estamos voltando ao faroeste, que tem que pegar uma arma e sair atrás? Quem mandou é tão criminoso quanto quem puxou o gatilho”, desabafou.

Seu Paulo não conteve a emoção ao falar do crime que tirou a vida do filho e afirma que tudo foi planejado e por motivo banal. Ele também criticou os argumentos usados pela Justiça para liberar o casal da prisão.

“As pessoas falam que a Justiça liberou ele porque ele tem três filhos, mas e o meu filho que tem um de quatro anos? Ele chega: ‘Vô eu quero o colo de painho’. E a filha dele que vai nascer? Ah não quero saber, vou executar e pronto, não tem estado, não tem família. É um bruto, um primitivo. A sociedade lutou tanto para se humanizar e vem ao chão tudo isso”, declarou o pai do sargento.

Para o pai de Lucas, a justiça só será feita quando todos os envolvidos no homicídio do filho forem presos e condenados para que o caso não fique sem punição.

“E o mais grave disso tudo, é que se isso não for combatido, vai se rescindir, vai acontecer de novo com outras famílias”, finalizou.

