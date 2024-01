A Prefeitura de Manaus, por meio da Ouvidoria Geral do Município, alcançou a marca de 87% de resolutividade das manifestações recebidas da população. O número é resultado do atendimento realizado desde abril de 2023, quando foi criado o Sistema Municipal de Ouvidorias (SISMOUV).

Desde que foi iniciado, o SISMOUV registrou mais de 1.800 atendimentos na Ouvidoria Geral e nas demais 25 ouvidorias setoriais que funcionam nas secretarias municipais.

O ouvidor-geral do município, Nonato Oliveira, indica que o resultado positivo demonstra o comprometimento de servidores capacitados para atender a população.

“Graças ao comprometimento de todos os servidores que operam as ouvidoras setoriais, o Sistema Municipal de Ouvidoria (SISMOUV) já atendeu uma média de 1.800 manifestações. Com percentual de resolutividade de 87%.

Os 13% fica por conta de manifestações que estão tramitando, cujas soluções não são tão fáceis assim, demandam um pouquinho do tempo para resposta. De um modo geral, o sistema implantado oferece um resultado excepcional na relação do cidadão com a gestão”, disse Oliveira.

O ouvidor acrescenta que essa relação da prefeitura com a população será ampliada neste ano, com a criação de novos serviços. Será implantado o projeto “Ouvidoria Itinerante”, que irá atender nos bairros todo sábado, a partir de fevereiro.

Também será criado um “Banco de Sugestões”, para estimular a participação popular na melhoria dos serviços públicos municipais e, ainda, a criação de um “Chat Bot”, um tipo de 0800 inteligente para o cidadão ter esclarecimento rápido sobre os serviços oferecidos pela Prefeitura de Manaus.

O Sistema Municipal de Ouvidorias – SISMOUV – foi criado por meio do Decreto 5.537, de 13 de abril de 2023. Este decreto também regulamentou a aplicação da Lei Federal 13.460, que dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos usuários de serviços da Administração Pública. O SISMOUV criou Ouvidorias Setoriais em todas as secretarias, autarquias e fundações.

