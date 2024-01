A Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestro (DEHS) divulgou, nesta quarta-feira (24), a foto de José Carlos da Silva Fabrício, 24, procurado pelo crime de feminicídio contra a sua companheira, Railane Cardoso Carvalho, que tinha 22 anos. O crime ocorreu na segunda-feira (22/01), no bairro Paraquequara, zona leste.

De acordo com a delegada Marília Campello, coordenadora do Núcleo de Combate ao Feminicídio (NCF) da DEHS, na ocasião do delito, o autor disparou contra a cabeça da vítima e fugiu por uma área de mata.

A PC-AM solicita a quem tiver informações sobre o paradeiro de José Carlos da Silva Fabrício, que entre em contato pelo número (92) 98118-9535, disque-denúncia da DEHS, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). A identidade do informante será mantida em sigilo.

Crime

Railane Cardoso foi baleada após uma discussão com o marido em uma casa na rua 3, bairro Puraquequara, zona Leste de Manaus. Após o crime, José Carlos fugiu para uma área de mata.

A jovem foi socorrida e levada para o Hospital Pronto-Socorro João Lúcio, zona Leste de Manaus, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.