O prefeito David Almeida (Avante) exonerou o diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura (Manauscult), Osvaldo Cardoso Neto. A decisão consta no Diário Oficial do Município (DOM) na edição de quinta-feira (21).

Osvaldo assumiu o cargo em abril deste ano, sucedendo, oficialmente, o vereador Alonso Oliveira (Avante), que retornou à Câmara Municipal de Manaus (CMM) em fevereiro deste ano.

Esta é a terceira mudança no comando da Manauscult em 2023. Antes de Osvaldo assumir a presidência, a ex-titular da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), Oreni Braga, ocupou a posição na instituição temporariamente.

Nesta sexta-feira (22), Osvaldo fez uma publicação no seu perfil no Instagram compartilhando algumas das iniciativas realizadas durante sua gestão, incluindo o evento "Sou Manaus Passo a Paço 2023", as celebrações do Dia das Crianças na zona Leste e o aniversário de Manaus. "O sentimento é de dever cumprido", escreveu o ex-secretário no post.

Com a saída de Osvaldo, Reginei Rodrigues assume a chefia da fundação interinamente. A nomeação dele foi publicada no DOM na edição de ontem. Reginei ocupava diretor de departamento de grandes eventos e é ex-presidente da Escola de Samba Reino Unido da Liberdade.