Uma cabeça humana foi encontrada no meio da rua na madrugada desta sexta-feira (22), na rua Cristo Rei, no bairro Compensa, na zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações repassadas pelos policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os moradores da área entraram em contato com a equipe após encontrar a cabeça jogada na via. Com o membro foi deixado um bilhete assinado por uma uma facção criminosa, assumindo a autoria e ainda ameaçando outras duas pessoas.

A cabeça pertence a um homem, mas ainda não foi identificado. O membro tinha marcas de facadas e tiros. Os policiais fizeram uma varredura em becos e igarapés da área na busca pelo corpo, mas não foi encontrado.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e o crime deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).