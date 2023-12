Na manhã desta quinta-feira (21), um assalto dentro do ônibus da linha 678 terminou com uma passageiro gravemente ferido em Manaus. Dois homens e uma mulher, que foi identificada como Vanessa Marques, tocaram o terror dentro do ônibus e ‘fizeram a limpa’ nos passageiros. A matéria é do CM7.

As câmeras de segurança do transporte registraram toda a ação criminosa e ajudaram a polícia a identificar os envolvidos.

Durante o assalto, os criminosos recolheram os pertences dos passageiros com muita agressividade. Em um determinado momento, um dos passageiros resistiu ao entregar seu celular e revoltou Vanessa, que partiu para cima dele.

Na ocasião, o comparsa de Vanessa atirou contra a vítima, que mesmo baleada, permaneceu em pé.

O ônibus parou e os criminosos fugiram. A vítima foi socorrida por testemunhas e encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. Até o momento não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) registrou um Boletim de Ocorrência sobre o incidente. A Polícia Civil está conduzindo as investigações para localizar e prender Vanessa Marques e seus comparsas.

VEJA O VÍDEO