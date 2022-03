Avalie o post

Segundo a polícia, a área é considerada como um local de desova de uma facção criminosa

Manaus – Ossadas foram encontradas enterradas em uma área de mata na Comunidade Buriti, bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus. Os restos mortais seriam de Elivelton dos Santos Valentim, 26, desaparecido desde 24 de dezembro de 2021.

Os policiais começaram as buscas há algumas semanas e nesta terça-feira receberam uma denúncia anônima da localidade deste corpo.

O pai de Elivelton esteve no local tentando identificar algumas roupas que eram usadas pelo filho e aguardando as ossadas serem retiradas do local onde estava enterradas.

De acordo com a polícia, a área é considerada como um local de desova de uma facção criminosa e as equipes não descartam que tenham mais corpos enterrados, onde ocorre um possível tribunal do crime. A polícia investiga o caso.



Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

