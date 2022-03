Avalie o post

O YouTube ainda vai disponibilizar um painel de informações próximo aos vídeos relacionados ao voto eletrônico

Brasília – O YouTube atualizou, nesta terça-feira (22), a política de integridade eleitoral da plataforma no Brasil, com a confirmação de que vídeos com alegações falsas sobre fraudes em eleições serão excluídos. Essa é uma das principais medidas anunciadas, seguindo o trabalho da empresa nos Estados Unidos e na Alemanha.

(Foto: Abdias Pinheiro/Secom/TSE)

Serão retirados da plataforma os conteúdos postados após a certificação das eleições de 2018 que “promovam alegações falsas de que fraudes, erros ou problemas técnicos generalizados mudaram o resultado eleitoral”, assim como vídeos com mentiras sobre as urnas eletrônicas terem sido hackeadas e sobre os votos terem sido adulterados, segundo comunicado da empresa.

O YouTube ainda vai disponibilizar um painel de informações próximo aos vídeos relacionados ao voto eletrônico, com um link para notícias e verificações oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“As eleições de 2022 no Brasil vão gerar uma busca por notícias, curiosidades e dúvidas na internet, que deverão ser explicadas e contextualizadas de acordo com os fatos e as particularidades brasileiras.”

O comunicado da empresa diz não permitir conteúdo enganoso, com informação incorreta, que possa causar danos reais. “Por exemplo, alguns tipos de conteúdo tecnicamente manipulado e conteúdo que interfere nos processos democráticos.” Há um tutorial na plataforma que também ensina como denunciar esses vídeos.

