Avalie o post

Crime teve como vítima Alessandro Santos Pereira e ocorreu no bairro Monte das Oliveiras

Manaus – A Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), solicita a colaboração de todos na divulgação das imagens de três indivíduos, até o momento não identificados, por envolvimento no homicídio de Alessandro Santos Pereira, que tinha 34 anos.

(Foto: Divulgação PC-AM)

O crime ocorreu no dia 21 de janeiro deste ano, por volta das 17h20, na avenida Preciosa, bairro Monte das Oliveiras, zona norte da capital.

Segundo o delegado Ricardo Cunha, titular da DEHS, na ocasião do crime, a vítima estaria fazendo um serviço como ajudante de pedreiro, em uma residência no endereço mencionado, momento em que os três infratores chegaram ao local e efetuaram disparos de arma de fogo nas costas de Alessandro, que não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

“Solicitamos a colaboração da população caso reconheçam esses indivíduos ou saibam o paradeiro deles, para que possamos capturá-los. Garantimos a identidade dos informantes”, afirmou a autoridade policial.

Disque-denúncia

O delegado solicita a quem tiver informações acerca da localização do trio, que entre em contato pelo (92) 98118-9535, disque-denúncia da DEHS, ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte