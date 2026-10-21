Ei, galera! Se você está procurando o que maratonar hoje, preparamos uma lista dos títulos que estão bombando no streaming com tudo! De dramas intensos a sci-fi futurista, tem opção pra todo gosto.
Maçã Podre (Filme) — Nota: 6.6/10 — Uma professora se vê em um dilema ético ao trancar o aluno mais bagunceiro em casa, mas a turma melhora sem ele! Vale assistir pela tensão psicológica e reflexões sobre escolhas difíceis. Disponível em serviços como Netflix, Prime Video, Disney+ e Max.
The Weight (Filme) — Nota: 7.0/10 — Samuel recebe uma proposta maluca do diretor da prisão pra contrabandear ouro e ganhar a liberdade. Vale assistir pela ação explosiva e reviravoltas de prisão! Disponível em serviços como Netflix, Prime Video, Disney+ e Max.
No Limite da Justiça (Filme) — Nota: 7.0/10 — Um agente do FBI une forças com um mafioso pra resolver um assassinato. Vale assistir pelo ritmo policial e personagens marcantes! Disponível em serviços como Netflix, Prime Video, Disney+ e Max.
Cara-de-Barro (Filme) — Nota: 8.2/10 — Matt Hagen vira astro de Hollywood, sofre um acidente e entra em uma espiral de vingança. Vale assistir pela transformação dramática e visual impactante! Disponível em serviços como Netflix, Prime Video, Disney+ e Max.
Cyberpunk: Mercenários (Série) — Nota: 8.5/10 — Um jovem entra no mundo dos mercenários em uma realidade distópica cheia de implantes. Vale assistir pela vibe cyberpunk viciante e ação nonstop! Disponível em serviços como Netflix, Prime Video, Disney+ e Max.
Link Click (Série) — Nota: 8.0/10 — Dois caras com poderes especiais entram em fotos pra ajudar clientes, mas tudo sai do controle. Vale assistir pelas tramas emocionantes e mistérios temporais! Disponível em serviços como Netflix, Prime Video, Disney+ e Max.
Fingida (Série) — Nota: 6.1/10 — Sonny descobre que sua mãe pode ser uma impostora após um acidente. Vale assistir pelo suspense familiar e paranoia crescente! Disponível em serviços como Netflix, Prime Video, Disney+ e Max.
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