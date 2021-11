5/5 - (2 votes)

O Operário está de volta à elite do futebol amazonense. O acesso foi confirmado nesta quarta-feira (10), após vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-AM, no Estádio Gilberto Mestrinho, em Manacapuru. A partida foi válida pela volta da semifinal da Série B do Campeonato Amazonense.

O duelo da ida, realizado no último dia 5 de novembro, no Estádio Carlos Zamith, terminou empatado em 1 a 1.

O gol do triunfo e do acesso histórico veio dos pés do volante Judá, na segunda etapa da partida. A vitória sobre o Pitbull da Amazônia também garante o Sapão da Terra Preta em sua terceira decisão da Série B do Estadual.

Campeão das edições de 2010 e de 2014 da competição, o time comandado pelo técnico João Batista Santos terminou a fase de classificação na vice-liderança do torneio – atrás do Manauara EC pelo critério de saldo de gols – , com quatro vitórias e dois empates nos seis jogos que disputou.

