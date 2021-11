Avalie o post

Abordagem de uma patrulha da Marinha do Brasil como parte da ação de combate aos piratas dos rios, no empurrador Waldomiro Lustosa V, culminou com a morte do suboficial Nivaldo de Souza Filho, 42 anos, com um tiro no pescoço. O militar Fábio Santos dos Santos também foi ferido.

Membros da Patrulha socorreram os colegas gravemente feridos. Genivaldo chegou ainda com vida em Parintins não resistindo ao ferimento. O incidente ocorreu por volta de 1h madrugada deste domingo (21), próximo da Ilha das Garças, no município de Urucurituba.

O segurança de uma empresa contratado pelo grupo Waldomiro Lustosa, Joel Pereira Rodrigues, de 45 anos, foi o autor dos disparos ao reagir a abordagem atirando contra a lancha da Marinha.

Joel contou em seu depoimento que não acreditou que fosse uma patrulha da Marinha e sim piratas do rio, por isso efetuou os disparos.



A Marinha do Brasil, por intermédio do Comando do 9º Distrito Naval, informou que, após procedimento cirúrgico realizado no Hospital Jofre Cohen, em Parintins (AM), é estável o quadro do militar ferido por disparos de arma de fogo da tripulação do Waldemiro Lustoza V, ocorrido na madrugada deste domingo (21), na Foz do Rio Uatumã.

Os procedimentos do inquérito instaurado estão em andamento com o apoio das polícias Civil e Militar do Estado do Amazonas, e da Polícia Federal.

O corpo do militar que faleceu durante a troca de tiros será transladado para Manaus e depois seguirá para Santarém (PA), onde ocorrerá o sepultamento, por decisão da família.

Ouça matéria completa

Carlos Alexandre – De Parintins

Fotos: Marinha do Brasil e Márcio costa



Fonte