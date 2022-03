Avalie o post

Novo golpe espalha link falso do banco digital e pode causar prejuízos

Manaus – Circula nas conversas e grupos do aplicativo de mensagens, que o Nubank, banco digital, estaria presenteando com um pix de até R$ 75 em sua promoção de aniversário. A promessa é que o valor seria pago para quem abrisse o link e respondesse algumas perguntas. Parte da mensagem diz: “Até R$75 no pix agora! Promoção de aniversário Nu, participe agora!…”

(Foto: Divulgação)

Usando elementos visuais e termos que remetem ao banco, como nome, cor e até a logo da empresa, a mensagem tenta se passar por verdadeira para confundir e atrair pessoas para o golpe. A prática é comum e acontece com frequência em outras situações, sempre prometendo algo muito fácil, usando o nome de uma empresa que realmente existe e com objetivo de pulverizar a mensagem através da gamificação. Esses sites podem infectar o seu dispositivo com um vírus, malwares, roubar seus dados e até te convencer a enviar dinheiro.

Em nota, o Nubank, informou que “não está realizando a mencionada campanha de aniversário, que o site não é confiável e não foi criado pela empresa.”

Algo que é comum nesses golpes são os domínios que não seguem os padrões de negócios do Brasil, como domínios .com.br e .com, geralmente esses sites usam extensões desconhecidas por serem baratas e permitirem um certo anonimato no ato do registro, como exemplo, as extensões: .ru, .top, .online, .app, .digital.

É comum também que esses sites sejam descartáveis, pois foram registrados há poucos dias e também não duram muito tempo pois são denunciados ou catalogados em blacklists de empresas de segurança e a partir disso os navegadores começam a emitir alertas de risco aos usuários, quando tentam acessar o site e por isso os criminosos mudam o domínio ou nome do site para continuar a prática.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

