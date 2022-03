Avalie o post

Com o avanço da tecnologia, muita coisa mudou no mercado de trabalho, inclusive o serviço das domésticas e diaristas. Agora existe até startup para quem precisa contratar o trabalho delas, que aproveitam essa ajudinha extra.

Dona Ivânia capricha nos serviços de doméstica e diarista. Ela faz tudo com muito amor e dedicação.

A cearense Claudia Maria dos Santos, que mora em Manaus há 7 anos já trabalhou com transporte escolar, foi recepcionista e até vigilante. Ela veio para a capital amazonense em busca de novas oportunidades, principalmente para os quatro filhos.

Quando a crise apertou e o desemprego bateu à porta, a alternativa surgiu de um serviço diferenciado, uma startup de serviços domésticos. A ideia é conectar quem precisa contratar o serviço com profissionais cadastradas na plataforma. Claudia então resolveu trabalhar como diarista, uma decisão que deu certo.

“Eu gosto muito de limpar e arrumar a minha casa, então eu me identifiquei também. Achei que era uma oportunidade para entrar no mercado de trablho de novo”, disse.

Dona Ivania Mota começou a trabalhar com serviços de limpeza há mais de 30 anos. Só que naquela época, era preciso procurar pelas vagas de batendo de porta em porta. Agora, basta ter um celular à mão. Ela não esconde o amor pela profissão.

“Gosto de trabalhar assim porque é através disso que a gente vai conhecendo novas pessoas. É tudo fruto do meu trabalho, graças a Deus. E também busco me especializar, dar o meu melhor a cada cliente”, comentou.

De forma on-line, a startup fornece serviços a 90 diaristas cadastradas. A ideia surgiu do empreendedor Francisco Carvalho. Ele conta como tudo começou.

“Eu tive a iniciativa de criar a startup depois de ouvir muitas pessoas comentando sobre a dificuldade que é contratar uma diarista de confiança e que presta serviço de qualidade. Então veio a ideia e surgiu a oportunidade de criar uma plataforma onde as pessoas poderiam contratar diarista de forma rápida e passar por um processo de seleção”, explicou.

O serviço funciona da seguinte forma: o cliente entra em contato pela internet ou por telefone, e agenda uma limpeza para casas, apartamentos, escritórios consultórios e salas comerciais. Após a confirmação do dia e horário, é só aguardar a profissional que vai realizar os serviços.

Rebeca Beatriz -Rádio Rio Mar

