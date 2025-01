O atacante Neymar disse que o comportamento dos jogadores no Paris Saint-Germain e o ego dos atletas levaram ao fracasso do time. O atacante brasileiro mencionou desavenças com Kylian Mbappé, sugerindo que o francês sentia ciúmes de sua amizade com Lionel Messi. Apesar das grandes expectativas em torno do trio, a equipe não conseguiu conquistar a Liga dos Campeões durante sua formação. “Ego é bom, só que você tem que saber que você não joga sozinho. Tem que ter o outro cara do lado. Ego era de quase todo mundo. Não tem como dar certo. Se ninguém correr e ninguém se ajudar, é impossível ganhar alguma coisa”, comentou o atacante em entrevista ao ex-jogador Romário, publicada nesta quinta-feira (17).

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Neymar também se referiu a uma pequena rivalidade com Mbappé, que teria surgido após a chegada de Messi ao clube, o que complicou ainda mais a dinâmica do grupo. “O Mbappé não é chato. Tenho meus negócios com ele, a gente teve uma briguinha. Foi um menino que no começo foi fundamental. Eu o chamava de Golden Boy. Eu brincava, ajudava, conversava. Ele ia na minha casa. A gente teve bons anos de parceria. Só que depois, quando veio o Messi, acho que ele ficou um pouco enciumado, acho que não queria me dividir com ninguém. Aí começaram as brigas, as mudanças de comportamento.”

Além disso, Neymar reconheceu que suas lesões foram um obstáculo significativo em sua trajetória, especialmente em sua busca pelo prêmio da Bola de Ouro. “Meu auge, meu prime foi no PSG. Jogando do jeito que eu estava no PSG, com certeza eu seria Bola de Ouro. Só que eu tive essas lesões, elas acabaram prejudicando. É óbvio que todo jogador quer ser Bola de Ouro. Mas não é algo que vai acabar com a minha vida”, analisou.

O atacante brasileiro também não descartou a possibilidade de deixar o Al-Hilal ao final de seu contrato, que se encerra em junho.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias