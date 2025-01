O lateral-direito amazonense Paulinho, natural de Tefé, foi convocado para defender a Seleção Brasileira Sub-20 no Campeonato Sul-Americano, que será disputado na Venezuela entre os dias 23 de janeiro e 16 de fevereiro de 2025.

O jogador do Vasco da Gama foi chamado para substituir Igor Felisberto, do São Paulo, que sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo e não terá tempo hábil para se recuperar antes do torneio.

Paulinho, que integra as categorias de base do Vasco desde os sete anos de idade, estreou no time profissional em 2023.

No último sábado (11), ele marcou seu primeiro gol pelo clube no empate por 1 a 1 contra o Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca, sendo eleito o melhor da partida.

Seu desempenho chamou a atenção da comissão técnica da Seleção Brasileira, que decidiu convocá-lo para a competição internacional.

O atleta se apresentará à equipe na Granja Comary, no Rio de Janeiro, logo após o jogo contra o Bangu, pelo Campeonato Carioca, na próxima quinta-feira (16).

Com a convocação, Paulinho terá a oportunidade de representar o Brasil em um torneio importante para a categoria de base, onde a seleção buscará o título e a classificação para o Mundial Sub-20.

O post Amazonense é convocado para jogar na Seleção Brasileira Sub-20 apareceu primeiro em Portal Você Online.