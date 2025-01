A major aviadora Joyce de Souza Conceição assumiu o comando do Primeiro Esquadrão do Primeiro Grupo de Transporte (1º/1º GT) da Força Aérea Brasileira (FAB). Com isso, a militar amazonense torna-se a primeira mulher da história a comandar uma unidade aérea na história da FAB.

Conceição foi nomeada para o cargo em julho de 2024 e iniciou a função na quarta-feira (15), operando na Base Aérea do Galeão (BAGL), no Rio de Janeiro. Ela deve ficar na função pelos próximos dois anos.

A unidade assumida por Conceição é uma das mais tradicionais e estratégicas da Força Aérea Brasileira (FAB), com missão essencial para as operações logísticas.

Suas responsabilidades incluem o transporte de tropas, cargas e suprimentos, além de missões de apoio humanitário, defesa e resgates.

