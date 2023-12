O encerramento da programação cultural natalina no Largo de São Sebastião, Teatro Amazonas e Centro Cultural Palácio da Justiça (CCPJ) apresentou uma programação variada para o público que levou a família para aproveitar a época festiva no local no sábado (23).

A programação teve início às 17h, com uma apresentação do espetáculo de dança “Ocupa break”, do grupo Nativos Crew. Seguiu com o Natal Itinerante, que esteve em diversos bairros e comunidades da capital e do interior, apresentando o espetáculo “A Fantástica História do Biscoito de Natal” no Largo de São Sebastião, às 18h, após o acendimento das luzes de Natal.

Em seguida, no palco principal, foi apresentado o musical “O Príncipe do Egito”, às 19h. A quarta edição da Parada Natalina, que encanta pessoas de todas as idades, especialmente as crianças, com a passagem do cortejo do Papai Noel, acompanhado por uma banda de fanfarra, ocupou os quatro cantos do Largo, às 19h50. Encerrando a programação, a cantora Elisa Maia se apresentou às 20h.

Teatro Amazonas e CCPJ

No Teatro Amazonas, o concerto “O Encanto de Natal” realizou sua última récita, apresentando canções de Natal encenadas pelo Balé Folclórico do Amazonas (BFA). Além do BFA, participaram do espetáculo também a Amazonas Filarmônica, o Coral do Amazonas, a Orquestra de Violões do Amazonas e os solistas Cella Bártholo, Carol Martins, Elane Monteiro, Enrique Bravo, Luiz Carlos, Jessyca Paiva e Luziene Lins. A regência é de Otávio Simões e Davi Nunes.

Cella Bártholo, uma das solistas convidadas, se disse feliz por ter sido convidada para compor o elenco do concerto “O Encanto de Natal”. “Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço o convite do secretário Marcos Apolo. Cantei uma canção linda que fala sobre Paz, sobre Jesus. E um feliz Natal pra todo mundo”, afirmou.

No Centro Cultural Palácio da Justiça, a Fábrica do Papai Noel, um dos grandes sucessos da temporada, também se despediu do público, tendo sido visitada por mais de sete mil pessoas.

Na Casa das Artes, a exposição de presépios “Uma Noite de Esperanças” já foi visitada por mais de 13 mil pessoas. A exposição continua em cartaz até o dia 6 de janeiro de 2024, de terça a domingo, das 17h às 21h. A decoração natalina do Largo de São Sebastião também segue montada, com todas as suas luzes até o dia 6 de janeiro de 2024.

Além da capital

Para o secretário de Cultura e Economia Criativa Marcos Apolo Muniz, o balanço da temporada natalina do Governo do Amazonas é bastante positivo.

“Foi uma programação que se espalhou por todo o Amazonas, não só aqui no Largo de São Sebastião, não só no Teatro Amazonas, mas fomos para os Centros de Ensino Integral para conversar, brincar e levar alegria para as crianças das escolas públicas”, disse o secretário.

Ele lembra que a programação esteve também no Palácio da Justiça com a Fábrica do Papai Noel, na Galeria do Largo, com exposição de presépios e em diversos bairros e comunidades, com o Natal itinerante.

Marcos Apolo também ressaltou que o Natal do Governo do Amazonas se estendeu ao interior do estado. “Estivemos em Iranduba, estivemos em Parintins, em Envira e em outros municípios tanto por meio da transmissão das nossas atividades quanto pela realização de programação natalina presencial em alguns deles”, declarou.

O secretário também aproveitou para anunciar que vai ser realizado pela primeira vez o “Réveillon no Largo”. “O balanço é positivo também na nossa Feira de Economia Criativa, que gerou muita oportunidade, a exemplo do que vai ser feito agora também no Réveillon aqui do Largo, que também vai ser mais uma oportunidade de impulsionar a economia do estado a partir da realização desse evento”, afirmou.

