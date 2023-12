Lideranças do Centrão defendem, nos bastidores, a suspensão do mandato do deputado Washington Quaquá (PT-RJ), após o petista dar um tapa no rosto do colega Messias Donato (Republicanos- ES).

A agressão ocorreu dentro do plenário da Câmara dos Deputados, durante a sessão solene de promulgação da PEC da reforma tributária, na quarta-feira (20).

Na avaliação de líderes do Centrão, alguns deles de partidos com ministérios no governo Lula, o tapa não seria motivo suficiente para cassação, mas o episódio merece uma punição “intermediária” para evitar que se repita.

“Temos que dar uma suspensão nele, senão desanda tudo”, afirmou à coluna, sob reserva, uma influente liderança partidária do Centrão.

Líderes do Centrão ressaltam que a suspensão do mandato também ajudaria a frear uma eventual punição mais severa por parte do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Em entrevista à GloboNews Lira afirmou que o tapa dado por Quaquá “desmoraliza” o parlamento e pediu que os partidos não façam acordo para não punir os envolvidos.

Para que parlamentares seja julgados pelo Conselho de Ética da Câmara, um partido político precisa antes ingressar com uma representação por quebra de decoro parlamentar.

Após aprovado no conselho, o caso vai para o plenário da Casa. As punições podem variar de apenas censura até a cassação do mandato, considerada a mais severa de todas.

