Um comerciante, de identidade não revelada, é suspeito de assassinar um homem ao tentar apartar uma briga, neste sábado (23), na avenida Sumaré, comunidade Valparaíso, zona Leste da capital. O crime causou revolta nos moradores da área, que atearam fogo no carro do homem. O estabelecimento também foi invadido e saqueado. As informações são do D24AM.

Conforme a 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a confusão começou após o irmão do comerciante e um outro homem iniciarem uma briga. O suspeito presenciou a discussão e tentou defender o irmão, atirando. No entanto, durante a luta corporal, os tiros acertaram o irmão e o outro homem.

O irmão do comerciante foi encaminhado a um hospital e o homem que discutia com ele, morreu no local. Não há informações sobre o estado de saúde do parente do comerciante. Após o crime, o empresário fugiu.

Moradores da área atearam fogo no carro do suspeito e, ainda, invadiram e saquearam o estabelecimento do homem.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, a população aparece levando itens da distribuidora do suspeito.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM) esteve no local para conter as chamas no carro.