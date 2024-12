A perna pesou, e o Botafogo viu o sonho da Copa Intercontinental durar somente 90 minutos no Catar. Em sua 75ª partida em 2024 e vindo de uma sequência de decisões desgastantes, o Glorioso não foi páreo para o Pachuca, nesta quarta-feira (11), no Estádio 974, em Doha, pelas quartas de final. Idrissi, com um golaço, Deossa e Rondón construíram o 3 a 0 para os mexicanos no segundo tempo e mandaram os brasileiros para casa.

Com o resultado, o Pachuca mede forças com o Al-Ahly, do Egito, sábado (14), novamente no Estádio 974, pela semifinal da Copa Intercontinental. A finalíssima está marcada para a próxima quarta-feira (18), no Lusail, diante do Real Madrid. Já o Botafogo volta para casa e entra de férias após a temporada mais vitoriosa de sua história.

De férias, o Botafogo ainda não data para reapresentação do elenco, mas já tem compromissos marcados para a próxima temporada. No dia 12 de janeiro, o Glorioso recebe o Maricá, no Estádio Nilton Santos, pela primeira rodada do Campeonato Carioca.

A equipe terá ainda pela frente Portuguesa, Sampaio Correia, Volta Redonda, Bangu e Fluminense antes de decidir o primeiro título de 2025: a Supercopa do Brasil, contra o Flamengo, dia 2 de fevereiro, no Mangueirão, em Belém.

