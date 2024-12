O Instituto Acesso, banca realizadora do concurso público da Câmara Municipal de Manaus (CMM), divulgou, nesta terça-feira (10/12) o resultado preliminar da prova de títulos para cargos do Nível Superior. A lista está disponível para consulta no site institutoacesso.org.br.

De acordo com o cronograma do edital, iniciou, também nesta terça-feira, a convocação dos candidatos para a realização da perícia médica, tanto para nível Médio quanto para nível Superior.

O período para realização da perícia inicia neste sábado (14/12) e encerra no domingo (15/12), os horários e endereços estão disponíveis no site da banca. O resultado será divulgado na próxima terça-feira (17/12).

Ainda conforme cronograma pré-definido pelo Instituto Acesso, o prazo para apresentar recurso contra o resultado da perícia médica inicia às 17h01 do dia 17; e segue até às 23h59 do dia 18 de dezembro.

A publicação do resultado do recurso contra o resultado preliminar da perícia médica será no dia 20 de dezembro deste ano. O resultado final do concurso será divulgado no dia 23 de dezembro.

Concurso – O concurso da Câmara Municipal de Manaus ofertou 83 vagas, sendo 28 para Nível Médio, 52 para cargos de Nível Superior e três para Procurador de 3ª Classe.