Durante o impacto, o motorista perdeu o controle do carro e atingiu uma floricultura no local. Caso aconteceu na Avenida do Turismo

Manaus – Um homem de identidade não revelada ficou ferido após um grave acidente de trânsito, na noite desta sexta-feira (12), na Avenida do Turismo, no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus.

De acordo com informações da Polícia Militar, o motorista de um carro modelo Kia Cerato, de cor preta, foi atingido por um carro modelo Honda City, de placa NOS-1144.

Durante o impacto, o motorista do Kia perdeu o controle do carro e atingiu uma floricultura no local.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para resgatar o motorista que ficou ferido e preso às ferragens. O motorista que causou o acidente fugiu do local sem ser identificado.

Bombeiros resgataram o motorista que ficou preso às ferragens (Foto: Divulgação)

