Visuliazação: 100

Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) marcaram, para este domingo (3), manifestações em 62 cidades de todo o país. A pauta das mobilizações também inclui o impeachment de Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Os atos ocorrem em todas as regiões do país. As manifestações ocorrem no contexto da imposição de medidas cautelares a Bolsonaro, como o uso de tornozeleira eletrônica. Devido às restrições impostas por Moraes, o ex-presidente não pode sair de casa aos finais de semana e, por isso, não participará de nenhuma das manifestações convocadas para este domingo.

O ex-presidente é réu no processo relacionado a uma suposta tentativa de golpe de Estado, que teria ocorrido em 2022 para mantê-lo no poder, mesmo após a vitória do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A ação penal é conduzida por Moraes no STF.

A anistia em pauta visa livrar Bolsonaro de uma julgamento que todos sabem da eminente condenação por conhecer o posicionsamento dos julgadores. O perdão se estenderia, ainda, aos demais réus no processo que trata do 8 de Janeiro.

O post Manifestações contra Moraes e a favor de Bolsonaro pelo país apareceu primeiro em Portal Você Online.