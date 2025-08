Dia dos Pais impulsiona consumo no comércio amazonense

Visuliazação: 0

A intenção de consumo dos manauaras para o Dia dos Pais de 2025 está em alta. Pesquisa da Fecomércio Amazonas aponta que 97% dos consumidores de Manaus pretendem presentear na data comemorativa, marcada para o dia 10 de agosto. No comércio, a expectativa é de aumento no faturamento.

O levantamento ouviu 1.199 consumidores do comércio varejista da capital. Conforme a pesquisa, a maioria das compras será feita na semana do Dia dos Pais (51%), enquanto 23% deixarão para a véspera e 10% comprarão no próprio dia. Somente 16% se antecipam em até duas semanas. A maioria dos entrevistados (77%) pretende comprar apenas um presente, enquanto 23% vão adquirir mais de um item.

O gasto mais frequente será entre R$ 81 e R$ 150 (42%), seguido pela faixa entre R$ 151 e R$ 250 (31%).

Compras

As compras presenciais continuam liderando: 93% dos entrevistados disseram que irão às lojas físicas, principalmente em shoppings (53%), no Centro de Manaus (29%) e em estabelecimentos de bairro (15%). A compra online é opção para apenas 6% dos consumidores.

A estudante e autônoma Sarah Araújo pretende antecipar a compra do presente pela internet. “Esse ano vou presentear ele com smartwatch. Ele já vinha dando sinais de que gostaria e poderia ser útil para lidar com mensagens e ligações dos clientes que ele tem na empresa de contabilidade. Além disso, ele também vai poder acompanhar os batimentos cardíacos, como ele costuma ter alguns episódios de pressão alta, ele vai gostar de monitorar”, disse.

Entre os empresários, a expectativa é de aumento nas vendas. “A gente espera que produtos como perfumes e tênis saiam mais nessas próximas semanas. Acredito que vamos ter boas vendas, sim, as pessoas parecem estar mais dispostas a gastar”, conta o comerciante conhecido como “Louro”, que possui uma pequena loja na rua Marechal Deodoro, conhecida popularmente como ‘bate-palma’, no Centro.

Experiência

Indo além das vitrines cheias e promoções chamativas, o Dia dos Pais é comemorado de maneiras diferentes em algumas famílias, que optam por gestos simples, homenagens caseiras e reencontros. Em Manaus, muitos já se organizam para o tradicional almoço em família, que se tornou o principal momento de celebração.

“A gente pode até não ter muito, mas sempre faz um tambaqui assado e junta todo mundo. Isso vale mais que presente caro”, conta Luciana Ribeiro, moradora do bairro Jorge Teixeira, que pretende comemorar com o pai e o marido.

Para os filhos distantes, seja por motivo de trabalho ou pela própria vida corrida, a data tem se transformado em oportunidade de reconexão. Aplicativos de vídeo, áudios emocionados e mensagens nas redes sociais têm sido os meios mais utilizados para driblar a saudade.