A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), informa que as Unidades Móveis de Saúde da Mulher passam a ofertar atendimento em novos endereços, a partir da segunda-feira, 4/8, nas zonas distritais de saúde Leste, Oeste, Sul e rural. A estrutura do serviço que atende a zona Norte permanecerá em funcionamento na mesma localidade onde se encontra atualmente.

O serviço móvel integra as estratégias da Semsa para fortalecimento da cobertura da atenção básica, conforme a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe. “Temos cinco estruturas, uma para cada zona geográfica do município e todas dotadas de equipamentos e pessoal para prestação de serviços básicos de saúde para moradoras de locais mais distantes das unidades da rede municipal”, aponta a gestora.

Shádia assinala ainda que o serviço móvel contribui para fortalecer a prevenção e o rastreio do câncer de mama e do câncer do colo do útero, por meio da oferta do exame preventivo e da mamografia.

“As usuárias nem precisam de encaminhamento de outros serviços ou agendamento prévio para fazer esses exames, que permitem detectar o câncer na mama e no colo uterino de forma precoce, e possibilitam assim um tratamento mais eficaz e com mais chance de cura”, relata.

As estruturas móveis, complementa Shádia, oferecem ainda exames diversos de ultrassom, consultas médicas e de enfermagem, consulta inicial do pré-natal, vacinas do calendário básico, testes rápidos para gravidez e para detecção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), planejamento reprodutivo e dispensação de medicamentos.

“O atendimento nas unidades é exclusivo para as mulheres, bastando que elas apresentem o documento oficial de identidade e o cartão do Sistema Único de Saúde, o SUS”, orienta a gestora.

O serviço móvel funciona de segunda a sexta-feira, em dias úteis, inclusive pontos facultativos da administração municipal, sempre das 7h às 17h. A localização das estruturas pode ser consultada no site da Semsa, pelo link direto www.manaus.am.gov.br/semsa/unidades-basicas-de-saude-ubs/unidades-moveis-de-saude-da-mulher/, ou no perfil da secretaria no Instagram (@semsamanaus).

Localização

A Unidade Móvel de Saúde da Mulher que atende a zona Leste passará a funcionar, a partir da segunda-feira, 4/8, na rua Canadá, 276, na comunidade Nova Vitória, bairro Gilberto Mestrinho. Já na zona rural, as usuárias poderão buscar os atendimentos do serviço na marina do Davi, na avenida Coronel Teixeira, Ponta Negra. A previsão de funcionamento das estruturas nesses locais é até o dia 15 de agosto.

Na zona Oeste, a partir de segunda-feira, o serviço móvel da Semsa vai atender as usuárias no bairro Santo Antônio, com base na Paróquia Santo Antônio, na rua Padre Francisco, 350. Por sua vez, as moradoras da zona Sul serão atendidas no parque municipal do Idoso, na rua Rio Mar, 1.324, bairro Nossa Senhora das Graças. As estruturas seguirão nesses locais até o próximo dia 22.

O atendimento às moradoras da zona Norte continua a ser ofertado na praça do conjunto Canaranas, na rua P, s/nº, bairro Nova Cidade, até a sexta-feira, 8/8.

Confira a localização das Unidades Móveis da Saúde da Mulher a partir da segunda-feira (4/8):

Zona Norte

Praça do conjunto Canaranas, rua P, s/nº, conjunto Canaranas – Nova Cidade

28/7 a 8/8

Zona Oeste

Paróquia Santo Antônio, rua Padre Francisco, 350 – Santo Antônio

4 a 22/8

Zona Leste

Rua Canadá, 276, comunidade Nova Vitória – Gilberto Mestrinho

4 a 15/8

Zona Sul

Parque Municipal do Idoso, rua Rio Mar, 1.324 – Nossa Senhora das Graças

4 a 22/8

Zona rural

Marina do Davi, avenida Coronel Teixeira – Ponta Negra

4 a 15/8