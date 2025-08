Visuliazação: 0

Com o eletroposto, proprietários poderão deixar seus carros carregando enquanto realizam compromissos no centro de compras

Um novo atrativo chegou ao Shopping Manaus ViaNorte, localizado na zona Norte de Manaus. Agora, proprietários de veículos elétricos terão disponíveis pontos de recarga em uma estação da Kûara Energy. A empresa amazonense é especializada em soluções de energia renovável e mobilidade elétrica. A instalação de uma estação para recarga no Shopping Manaus ViaNorte pretende proporcionar maior comodidade aos clientes que usam carros elétricos.

Com essa iniciativa, o ViaNorte passa a integrar uma rede de eletropostos em expansão na região Norte do Brasil, alinhando-se às práticas de sustentabilidade e inovação que vêm ganhando cada vez mais espaço no cotidiano das cidades.

“A chegada da Kûara Energy e sua estação para recarga de carros elétricos ao Shopping Manaus ViaNorte é mais um diferencial para os clientes, além de representar que estamos sempre ligados à inovação. Isso porque o objetivo é facilitar a vida de quem tem esses carros e não pode perder tempo com a correria do dia a dia. Esta é mais uma forma de o Shopping Manaus ViaNorte mostrar que se preocupa com a sustentabilidade, o bem-estar e com a comodidade de seus clientes”, afirma a coordenadora de Marketing do Shopping Manaus ViaNorte, Karoline Cordeiro, ao dizer que, enquanto os clientes realizam seus compromissos no shopping, o carro fica carregando.

O eletroposto já está liberado para uso. A área conta com carregadores inteligentes de 22 kW e funciona 24 horas por dia. A recarga pode ser acompanhada pelo aplicativo “Kûara Energy”, disponível para Android e iOS, que permite o controle do carregamento de forma simples e segura.

“A demanda está muito alta e a instalação do eletroposto no Shopping Manaus ViaNorte era algo muito solicitado pelos nossos consumidores. Então, o pedido foi atendido. Os clientes já podem ir até lá para carregar o veículo”, afirma o CEO da Kûara Energy, Rubenson Chaves.

Vale ressaltar que todas as estações de recarga para carros elétricos da Kûara Energy seguem os padrões exigidos para segurança. Os equipamentos são de fábrica e possuem garantia e assistência técnica.

A Kûara Energy atua no setor elétrico e em projetos com fontes renováveis de energia, além de possuir projetos de transição energética e eletrificação de cidades.

Sobre o Shopping Manaus ViaNorte

Com mais de 60 mil metros quadrados, o Shopping Manaus ViaNorte conta com mais de 130 operações entre lojas, quiosques, serviços, entretenimento e restaurantes. O complexo reúne grandes marcas como Havan, Montreal, Riachuelo, C&A, Apa Móveis, Shop do Pé, Cine Araújo, Tropical Multiloja, Salomé Grill, Burger King e Bob’s, além do Fun Park e Speed Kart. As novidades podem ser acompanhadas nas redes sociais: @shoppingmanausvianorte.

