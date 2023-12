O Manchester United anunciou uma parceria com o presidente da INEOS, Jim Ratcliffe, para a venda de 25% das ações do clube. Além disso, a parceria fornecerá US$ 300 milhões adicionais para investimentos futuros, incluindo o estádio Old Trafford. A negociação ainda depende da aprovação da Premier League e de outros órgãos regulatórios para ser finalizada. Como parte do acordo, a INEOS assumirá a responsabilidade pela gestão das operações de futebol do clube, incluindo as academias masculina e feminina, e terá dois assentos no conselho. Os co-presidentes executivos e diretores do Manchester United, Avram Glazer e Joel Glazer, expressaram satisfação com o acordo. Eles afirmaram que a parceria com Jim Ratcliffe e a INEOS faz parte da estratégia de melhorar o clube e alcançar sucesso em todas as equipes.

“Como um garoto local de Manchester e torcedor do clube de longa data, estou muito feliz por chegarmos a esse acordo com a direção do Manchester United, que nos delegou a responsabilidade de administrar o futebol do clube. Apesar do sucesso comercial que sempre nos garantiu fundos para conquistar títulos do mais alto nível, esse potencial não foi atingido em tempos recentes “, comentou Ratcliffe.