O Flamengo anunicou neste domingo, 24, a contratação do meia Nicolás De La Cruz. É o primeiro reforço do clube para 2024. O atleta assinou com o Rubro-Negro até dezembro de 2028. O anúncio foi feito pelo clube junto com o Mercado Livre, um de seus parceiros. O Fla pagará R$ 79 milhões pelo atleta. Esse é o valor da multa exigida pelo River Plate, ex-clube de De La Cruz. Mais cedo, o River Plate se despediu do jogador pelas redes sociais. “O jogador Nicolás De La Cruz foi transferido para o Flamengo e lá continuará carreira”, publicou o clube argentino. O Flamengo já namorava o jogador uruguaio. No meio de 2023, o clube brasileiro havia tentado a contratação do jogador, mas não obteve sucesso.

SEJA BEM-VINDO AO MAIS QUERIDO, NICO! VAMOS, FLAMENGO! #VAMOSFLAMENGO pic.twitter.com/bSkoIEjsvj — Flamengo (@Flamengo) December 24, 2023

El jugador Nicolás De La Cruz fue transferido al Flamengo y continuará allí su carrera. ¡Gracias por dejar todo en cada partido, Nico! pic.twitter.com/3WCzedLQOE — River Plate (@RiverPlate) December 24, 2023