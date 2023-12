A medida visa garantir a segurança dos usuários da rodovia, que permanece em condições precárias - Foto: Orlando K Júnior

Veículos com peso superior a 23 toneladas estão proibidos de trafegar na BR-319, rodovia que liga Manaus a Porto Velho (RO), no período de dezembro de 2023 a junho de 2024. A decisão consta na portaria nº 6.854, de 5 de dezembro, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), publicada no Diário Oficial da União (DOU) na edição do dia 14 deste mês.

De acordo com a portaria, a restrição para circulação de veículos, de passageiros e de cargas, compreende o quilômetro 1 da rodovia, no Careiro, na margem direita do Rio Amazonas, até o entroncamento com a rodovia BR-230, em Humaitá, no Sul do estado.

Em grande parte desse trecho a rodovia federal não é asfaltada. O período da restrição corresponde ao inverno amazônico, de chuvas no estado, em que a trafegabilidade na estrada fica mais difícil em razão da formação de “atoleiros”.

Conforme a portaria, os veículos superiores a 23 toneladas se aplicam a caminhões trucados, reboques, semirreboques, rodotrem, bitrem e hexatrem.

Segundo o Dnit, a medida visa garantir a segurança dos usuários da rodovia, que permanece em condições precárias. A restrição é para evitar acidentes, especialmente em pontes de madeira, que não suportam os pesos dos veículos.

Em casos excepcionais, veículos de cargas com peso superior a 23 toneladas poderão trafegar na rodovia, desde que sejam devidamente autorizados pelo Dnit.

A fiscalização da portaria será realizada por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os veículos que forem flagrados trafegando em desacordo com a norma serão multados e removidos da rodovia. Caso a medida venha a ser descumprida, o motorista poderá, ainda, responder por crime de dano ao patrimônio público da união.